Roma, salvato cane finito in una buca profonda più di tre metri

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 20 circa mercoledì 12 aprile i Vigili del fuoco della squadra 4/A sono intervenuti in via Tricerro, a Roma, per soccorrere un cane di razza Golden retriever caduto accidentalmente in una buca profonda più di tre metri mentre era a passeggio con il suo padrone.

I Vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere il cane calandosi nella buca e a recuperarlo in buone condizioni di salute. Al termine del salvataggio il Golden retriver è stato riaffidato al proprio padrone.