Noto, salvarono due turisti da un incendio: attestato di benemerenza alla squadra A dei Vigili del Fuoco

Salvarono due turisti che avevano affittato un appartamento sopra un magazzino andato a fuoco ad ottobre. Per questo importante e provvidenziale intervento oggi la squadra del turno A dei Vigili del Fuoco di Noto è stata ricevuta a Palazzo Ducezio dal sindaco Corrado Figura, il quale ha consegnato loro un attestato di benemerenza.

I fatti si riferiscono al 3 ottobre e si verificarono in via Garibaldi. In pieno giorno fu segnalato un incendio all’interno di un basso, un garage utilizzato come magazzino. Sul posto i Vigili del Fuoco di Noto, con la squadra Turno A capitanata da Salvatore Fratantonio, che sono entrati nell’edificio e hanno messo in salvo le persone che si trovavano nell’appartamento al piano di sopra e anche alcuni animali domestici che si trovavano all’interno dell’altro appartamento.

