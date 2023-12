Polo in fiamme nel deposito di auto usate, i Vigili del fuoco limitano i danni

Spread the love

Oggi giovedì intorno alle 15.20, in via Casette a Breda di Piave, in un terreno dell’ex birreria Millennium ora adibito a deposito di autovetture usate per la vendita, si è sviluppato – per cause in corso di accertamento – un incendio su una Volkswagen Polo.

Le fiamme hanno rischiato di coinvolgere le altre vetture lì parcheggiate nelle immediate vicinanze, ma il rogo è stato spento dai Vigili del fuoco.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono in corso, a cura dei Carabinieri di Maserada sul Piave e Spresiano. Al momento, gli inquirenti propenderebbero per l’autocombustione come causa scatenante dell’incendio.

