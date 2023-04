La storia dei vigili del fuoco morti di tumore a Lampedusa «per colpa di un radar»

Spread the love

Un radar installato nell’isola di Lampedusa per proteggersi dagli attacchi di Gheddafi avrebbe provocato la morte per tumore di dieci vigili del fuoco. La vicenda, raccontata oggi da Il Messaggero, comincia il 15 aprile del 1986. Quando Gheddafi diede l’ordine di lanciare un attacco missilistico in risposta a un bombardamento degli Stati Uniti in Libia. I razzi SS-1 Scud lanciati dai libici dovevano colpire l’installazione militare “Loran” ma finirono invece in mare. Per questo a novembre la 134esima squadriglia dell’Aeronautica Militare venne dotata del sistema radar AN-FPS-8. Da quel giorno venti casi di tumore e malattie cardiache si sono verificati nel corpo dei vigili del fuoco. Il cui distaccamento aeroportuale si trovava a 400 metri di distanza.

https://www.open.online/2023/04/12/lampedusa-vigili-del-fuoco-tumore-radar/