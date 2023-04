VIDEO – Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco soccorrono cinque persone rimaste intrappolate

Spread the love

È accaduto nel corso della mattinata di oggi, 14 aprile 2023, a Segni, comune in provincia di Roma che si trova a circa una decina di chilometri da Colleferro: un appartamento è andato a fuoco in via Ungheria, al civico 11. Ad essere avvolto dalle fiamme è stata un’abitazione situata al quarto piano di una palazzina di cinque. Sul posto, non appena allarmati, sono arrivati i vigili del fuoco.

I pompieri, arrivati sia dal Comando di Roma che da quello di Frosinone, che ha inviato due squadre per aiutare i colleghi, hanno provveduto a svolgere le operazioni di spegnimento e che hanno messo in salvo cinque persone che erano rimaste intrappolate al piano superiore.



