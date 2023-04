Torino, pulisce una tomba di famiglia e cade nella cripta sotterranea: per tirarla fuori intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

Stava pulendo una tomba di famiglia all’interno del cimitero monumentale, quando è sprofondata nella cripta sotterranea, senza più riuscire a risalire in superficie. Brutta avventura questa mattina, 20 aprile, per una dipendente di una cooperativa esterna (che non ha nulla a che fare con Afc, che dal 2006 gestisce i cimiteriali) che è caduta in una voragine che si è aperta nella cappella privata che stava risistemando.

Dopo un volo di oltre 2 metri L.G., 45 anni, ha riportato ferite alla spalla e al ginocchio ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, ma per fortuna, a parte un grande spavento, le sue condizioni non sono gravi. Il primo a soccorrerla, alle 11.30, è stato un marmista che ha sentito le sue grida d’aiuto. L’addetta alle pulizie aveva sbattuto violentemente la spalla contro il pavimento della piccola cripta, che ospita vecchi loculi, a causa del presunto cedimento di una lastra di marmo.

La donna era molto spaventata e nel locale non era presente una scala per poterla raggiungere. A riportarla all’esterno ci hanno pensato i vigili del fuoco e, dopo 50 minuti immobilizzata nella cripta, L.G. è stata caricata in ambulanza e portata in ospedale. La tomba di famiglia è stata sottoposta «a sospensione» e sigillata dagli ispettori dello Spresal dell’Asl, che indagano per infortunio sul lavoro.

TORINO.COORRIERE,IT