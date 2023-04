Mezzo di trasporto cavalli si ribalta: tre animali feriti

Spread the love

Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 aprile, una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montepulciano è intervenuta sulla careggiata nord della A1 Milano/Napoli al km 394+500, per un incidente stradale cha ha coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di cavalli.

I tre cavalli che erano presenti all’interno sono stati fatti uscire, per poi essere affidati alle cure di personale veterinario giunto sul posto. La carreggiata nord è rimasta chiusa fino al termine delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo. Non si segnalano persone coinvolte nell’incidente.

