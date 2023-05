Seconda edizione del Memorial “Giacomo Isabella” di calcio a 5 a Lamezia

Spread the love

Lamezia Terme – Fischio di inizio, questa sera alle 19, per la seconda edizione del Memorial “Giacomo Isabella”. Un torneo di calcio a 5 in memoria dell’assistente capo coordinatore in servizio presso il commissariato di Lamezia Terme venuto a mancare prematuramente a soli 54 anni nell’ottobre 2020. Quest’anno, la competizione si svolgerà presso l’Asd Gio.chi in via Talete. Alla competizione prenderanno parte: la Polizia di Stato, i Baschi verdi, la compagnia dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, la Polizia Penitenziaria e Asp.

L’iniziativa si protrarrà per tutto il mese di maggio e giugno: “Tutti insieme per onorare la memoria di un amico, prima che collega”

