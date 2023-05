Vo, cade un pioppo e si innesca una fuga di gas: intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di martedì 2 maggio per una fuga di gas da una tubazione causata della caduta di un pioppo in via Vasche, a Vo vecchio. Nella caduta del grande albero nessuna persona è rimasta ferita, ma il forte odore di gas ha fatto scattare l’allarme da parte dei cittadini.

L’intervento delle squadre di Abano, Padova ed Este, con l’ausilio dell’autogru, ha consentito di sollevare l’albero per la messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i tecnici Italgas per la riparazione della condotta e il responsabile ufficio tecnico del comune. Sul posto anche i Carabinieri di Lozzo Atestino.

L’intervento è terminato intorno all’1 di notte sotto la pioggia battente che ha reso difficoltose le operazioni.

