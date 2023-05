Auto precipita nel fiume, recuperato il corpo di un uomo

Spread the love

Sono ore di tensione quelle che si stanno vivendo dalle 8.30 di questa mattina, mercoledì 3 maggio, a Bolzano, quando un’auto è precipitata da Ponte Loreto direttamente nelle acque del fiume Isarco.

Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco intervenuti sul posto avrebbero recuperato dalle acque non solo il mezzo, ma anche un corpo. Sembrerebbe trattarsi di un uomo.

L’area in cui è avvenuto l’incidente è interessata da lavori stradali e il ponte è percorribile solo in una direzione. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire come sia potuto accadere questo gravissimo incidente, come il mezzo sia uscito di strada precipitando, poi, nelle acque dell’Isarco.

TRENTOTODAY.IT