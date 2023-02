Allarme bomba all’Oval del Lingotto di Torino. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco

Spread the love

Allarme bomba nel pomeriggio del 22 febbraio all’Oval del Lingotto di Torino, dove è in corso la fiera A&T, Automation & Testing, dedicata all’automazione. L’allarme è scattato intorno alle 16 con una telefonata anonima che segnalava la presenza di un presunto pacco esplosivo. Sul posto sono intervenuti la polizia, il nucleo artificieri dei carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno procedendo agli accertamenti necessari.

È il terzo allarme bomba in tre giorni nel capoluogo piemontese: due giorni fa in una filiale di banca nel quartiere Barriera di Milano, il giorno seguente in un ufficio postale in zona Pozzo Strada. In entrambi i casi l’allarme era scattato dopo una telefonata anonima e l’esito dei controlli era stato negativo.

rainews.it