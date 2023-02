Video – Tesla Model S si schianta contro camion dei pompieri: autista beffato dall’autopilota

Spread the love

Due incidenti mortali che hanno coinvolto Tesla si sono verificati mentre la casa automobilistica ha emesso un massiccio richiamo di 363.000 veicoli. Tesla ha avvertito che la funzione di guida autonoma potrebbe consentire ai veicoli di “attraversare incroci in modo illegale o imprevedibile”.

Tesla fuori controllo ha ucciso una persona Le autorità non hanno determinato se il pilota automatico fosse in uso in nessuno di questi incidenti.

VIDEO