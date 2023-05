Incidente al casello di Treviso Nord A27, un morto nel tamponamento

Spread the love

Veneto, 24 maggio 2023 – Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto all’ingresso dell’A27 al casello di Treviso Nord a Villorba. Due auto, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, sono entrate in collisione con uno degli occupanti che è morto ed un secondo che è rimasto ferito. I Vigili del fuoco accorsi da Treviso, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre un uomo, forse perché colto da malore più che per il tamponamento, è stato sottoposto a lungo a rianimazione dai sanitari del Suem 118. Purtroppo il medico ne ha dovuto constatare la morte. Assistita dai sanitari l’altra conducente. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro.