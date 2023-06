Pordenone, incendio distillatore di solventi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 2.30 circa di oggi i Vigili del fuoco di Pordenone, supportati da una squadra del distaccamento di Motta di Livenza, sono intervenuti nel comune di Brugnera per l’incendio di un distillatore di solventi. Giunti sul posto gli operatori VVF hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione e agli alberi di alto fusto che si trovavano all’esterno del fabbricato annesso ad un azienda di verniciatura. Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone ma solo il fabbricato nel quale si trovavano un distillatore di solventi con vari fusti e un furgone parcheggiato all’esterno, sono ancora in fase di accertamento.