VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dalle 6.30 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato una ditta tessile a Bricherasio, in provincia di Torino: cinque squadre schierate a protezione di una falegnameria vicina per evitarne il coinvolgimento. Intervento in corsoĂą

VIDEO