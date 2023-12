Verona, interventi nella notte per i Vigili del fuoco scaligeri

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella serata di ieri due incendi hanno impegnato diverse squadre di Vigili del fuoco scaligeri.

Alle ore 21.30, a Bussolengo in via Livatino, l’incendio di una canna fumaria ha impegnato ben 17 operatori giunti da Verona e dal distaccamento di Villafranca con 5 mezzi, tra cui un’autoscala. I Vigili del fuoco hanno lavorato fino a tarda notte per contenere le fiamme che avevano interessato il tetto della palazzina di tre piani che ospita 8 appartamenti. I residenti delle abitazioni, per fortuna, non hanno subito danno alcuno. Circa la metĂ della superficie del tetto è stato distrutto dalle fiamme al termine delle operazioni, intorno alle ore 3.30, sono stati dichiarati inagibili due appartamenti mansardati.

Poco dopo le 22.30, invece, un secondo incendio in via Zoccatelli a Villafranca di Verona, ha impegnato altre squadre di vigili del fuoco, giunte dalla sede centrale di Verona e dal distaccamento di Bardolino. I Vigili del fuoco, intervenuti con 2 automezzi e 7 operatori, hanno spento le fiamme che, per cause ancora in fase di accertamento, si erano sviluppate all’interno di un’abitazione al primo piano di una palazzina, interessando mobilio e suppellettili. Due persone sono rimaste lievemente ferite nell’incendio e sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari. L’intervento è terminato con lo smassamento del materiale interessato e la messa in sicurezza del sito intorno all’una di notte. Anche in questo caso l’appartamento investito dall’incendio è stato dichiarato non fruibile.