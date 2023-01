Sospensione termini per presentazione domande per selezione interna riservata al personale in servizio appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco -formazione elenco idonei aspirante Vice Direttore Centri di Soggiorno dell’ONA.

Spread the love

Nota informativa dell’ONA (Circolare 11/A) – avviso di sospensione dei termini per la presentazione delle domande per la selezione interna riservata al personale in servizio appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per la formazione di un elenco di idonei a ricoprire l’incarico di aspirante Vice Direttore dei Centri di Soggiorno dell’ONA.