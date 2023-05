Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Circa 40 gli interventi gestiti dalla Sala Operativa del Comando VVF di Roma nella nottata del 21 maggio. Alle 23.00 circa di ieri sera tre squadre VVF, due autobotti e un’autoscala sono intervenute in Via Fagnano Castello per l’incendio di un capannone di circa 100 mq.

Le fiamme hanno interessato l’intera struttura dove all’interno erano presenti automobili e apparecchiature di vario genere. Non si registrano persone coinvolte.

Alle 02.40 circa, la squadra VVF 7/A del distaccamento di Ostiense, con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta in Via della Magliana Nuova per l’incendio al piano terra di locali adibiti ad uffici di circa 300 mq. Non ci sono state persone ferite.