Incendio al centro commerciale La Meridiana: evacuata una torre

Vigili del fuoco di Lecco mobilitati nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 22 marzo 2023 per un principio di incendio al centro commerciale la Meridiana di largo Caleotto a Lecco.

Secondo le prime informazioni a prendere fuoco, intorno alle 17.30 , sarebbe stato del materiale da lavoro lasciato in un locale tecnico nella zona sottostante il centro commerciale tra le palazzine B e C.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito a causa dell’incendio ma si è reso necessario il trasporto in ospedale, in codice verde, per una donna di 77 anni allettata. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

I Vigili del fuoco di Lecco si sono diretti velocemente sul posto con diversi mezzi ovvero con due auto pompa serbatoio, un’autovettura con a bordo funzionario e un carro protezione delle vie aeree.

