Eni e Vigili del fuoco sottoscrivono un accordo di collaborazione per sicurezza, prevenzione e decarbonizzazione

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Vigili del Fuoco ed ENI hanno sottoscritto un accordo volto a rafforzare la reciproca collaborazione nella prevenzione e nella gestione dei rischi naturali e antropici, per lo sviluppo di iniziative di de-carbonizzazione e per incentivare la sostenibilità ambientale. L’intesa è stata sottoscritta, presso il Centro Operativo Nazionale, cuore pulsante dell’attività di soccorso del Corpo Nazionale dal prefetto Laura Lega, Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e dall’Ing. Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution di ENI.

Il Dipartimento ha inteso sviluppare questo protocollo per aumentare il livello di sicurezza delle reti energetiche nazionali, tema strategico per il paese, interessato anche da importanti investimenti pubblici derivanti dal PNRR.

Il prefetto Lega ha dichiarato: “Questa firma è una tappa fondamentale per mettere a sistema ed avere una visione di largo respiro delle attività congiunte che si svolgono sul territorio”. La collaborazione tra i Vigili del fuoco e ENI si svilupperà in diversi ambiti e su diverse iniziative basate su input sostenibili a tutela di salute, sicurezza e ambiente.

Giuseppe Ricci ha da parte sua affermato che “In un mondo dalle grandi rivoluzioni non è possibile crescere da soli, ma è necessario mettere a sistema e condividere le eccellenze di ognuno. L’impegno nella produzione di energia da fonte rinnovabile, tanto nel settore elettrico che in quello dei trasporti, rappresenta per ENI una leva strategica nella transizione verso un’energia de-carbonizzata e sempre più sostenibile.”

La collaborazione, prevede inoltre il potenziamento dell’attività formativa del personale operativo, la cooperazione nell’impiego di tecnologie avanzate per il presidio del territorio per la tutela degli interessi fondamentali della collettività, la messa a punto di piani di intervento condivisi per far fronte alle emergenze, lo sviluppo di sinergie nelle attività di sensibilizzazione alla tematica della sicurezza e nell’impiego di biocarburanti.

Alla firma è intervenuto il Capo del Corpo Nazionale Parisi, che ha descritto il funzionamento del Centro Operativo Nazionale nella gestione delle emergenze ed ha sottolineato l’importanza della sinergia operativa fra enti per il raggiungimento di livelli di sicurezza sempre più elevati.