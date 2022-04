Ribaltamento di un mezzo agricolo – deceduto il conducente – la stessa squadra ha soccorso un agricoltore feritosi con la motozappa

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano impegnata questa mattina nel comune di Paludi per ribaltamento automezzo agricolo.

Per cause in corso di accertamento un trattore si è ribaltato mentre operava all’interno di una proprietà agricola. Nulla da fare per il conducente deceduto a seguito del sinistro.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle mezzo agricolo e previa autorizzazione del medico legale al recupero della salma.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza

Nel pomeriggio la stessa squadra è intervenuta in cda Pantano Martucci di Rossano per prestare soccorso ad un agricoltore che rimaneva ferito mentre utilizzava una motozappa. L’uomo è stato estratto dal macchinario e affidato al personale sanitario per poi essere elitrasportato all’ospedale di Cosenza.