Incidente stradala tra due vetture – i due i feriti sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, distaccamento di Rossano è impegnata sulla SS106 C.da Amarelli per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Mercedes. Due i feriti che venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Attualmente sul tratto di strada interessato dal sinistro la viabilità ad un solo senso di marcia.

Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza