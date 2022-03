Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Equipaggio dell’elicottero Drago VF 63, proveniente dal Reparto Volo di Cecina (LI), in azione per una simulazione di intervento su un costone roccioso a Castellina Marittima nella provincia di Pisa. Provate dagli aerosoccorritori manovre di svincolo in parete e rientro a bordo del velivolo con il verricello.