Folle contromano sulla A14 Auto bloccata dai vigili del fuoco

msn.com/it –

Momenti di paura, ieri pomeriggio, sulla A14, dove un’auto ha imboccato la corsia con direzione Ravenna-Bologna in contromano, provocando un incidente per fortuna senza feriti prima di essere bloccata.

L’allarme è scattato intorno alle 17, quando alla centrale della Polizia autostradale di Forlì è arrivata la segnalazione di una vettura, con a bordo un soggetto noto e in stato confusionale (pare non in stato di ebbrezza), che aveva preso l’A14 in senso contrario entrando dal casello di Cotignola. La sua vettura è stata segnalata da altri conducenti nel tratto tra Lugo e Bagnacavallo. Durante la folle corsa, due mezzi per evitarlo si sono scontrati, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti. L’auto ha proceduto come impazzita per diversi chilometri, a fermarla all’altezza dell’ingresso di Fornace Zarattini è stato un mezzo dei Vigili del Fuoco, che ha sbarrato la corsia. Fermato, l’uomo è stato portato in questura. Per ora gli è stata sospesa la patente ma rischia altro.