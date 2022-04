Intervento per incidente stradale tra tre autovetture in Galleria e soccorso a ciclista fuori percorso

Spread the love

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno e una squadra dalla centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale tra tre autovetture in Galleria a San Pellegrino intorno alle 13:20. Coinvolte 4 persone ( due uomini e due donne). I vvf hanno messo in sicurezza lo scenario e hanno bonificato l’area compromessa. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Stradale, tre ambulanze e l’auto medica.

I Vigili del Fuoco della Centrale di Bergamo e la squadra SAF intervengono per un soccorso a persona ad Alzano Lombardo sul sentiero la Bruna intorno alle 14:25. Un ciclista mentre percorreva il sentiero ha perso il controllo della sua bicicletta finendo fuori dal suo percorso riportando alcune ferite. I vvf hanno lo hanno recuperato e accompagnato sulla strada così che potesse essere affidato alle cure mediche.