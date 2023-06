ISA, convegno “da FP6 al PNRR: 20 anni di fondi europei per l’innovazione tecnologica dei Vigili del fuoco”. Roma 21 giugno

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 21 giugno si terrà all’Istituto Superiore Antincendi un convegno sull’innovazione tecnologica che i finanziamenti comunitari hanno portato nei sistemi e nelle attrezzature che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco utilizza per lo svolgimento delle missioni istituzionali.

In particolare, il programma prevede, dopo il messaggio di apertura del Prefetto Laura Lega, Capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco, e l’introduzione da parte dell’Ing. Guido Parisi, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, l’intervento del Prof. Fabrizio Ferrucci già delle Università della Calabria, Paris “Pierre et Marie Curie” e Milton Keynes, sui progetti di ricerca e sviluppo del Dipartimento dei Vigili del fuoco finanziati dalla Commissione Europea dal 2006 ad oggi, che hanno riguardato l’introduzione e l’uso del protocollo aperto CAP (common alerting protocol) per fronteggiare le emergenze complesse e transfrontaliere per automatizzare il flusso dati tra sale operative dei diversi Enti coinvolti e rendere certo, oggettivo ed immediato l’accesso alle informazioni necessarie per migliorare la risposta operativa.

Successivamente, l’Ing. Giovanni Nanni, già in servizio nel Corpo Nazionale, illustrerà le iniziative finanziate dal PON Energia e dal PNRR-VVF”, che hanno portato alla realizzazione del primo distaccamento dei Vigili del fuoco ad impatto quasi zero, alla realizzazione della flotta di veicoli VVF decarbonizzati ed alla comunità energetica del Ministero dell’interno. In tale ambito, l’Ing. Stefano Marsella, Dirigente Generale del Corpo Nazionale, accennerà all’uso dei fondi del PNRR per consentire un più efficiente uso del BIM nella gestione delle manutenzioni delle sedi del Vigili del fuoco.

Il Dott. Dario Ciampoli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, illustrerà le attività in corso per la digitalizzazione e soluzioni innovative per i servizi del Dipartimento. In tale ambito saranno trattati i servizi digitali al cittadino ed alle imprese del Dipartimento dei Vigili del fuoco (con integrazione servizi di prevenzione incendi nei SUAP) ed il portale per la presentazione dei piani di emergenza esterna degli impianti di deposito e trattamento dei rifiuti

Il Dott. Silvano Falocco, docente del Master in Public Procurement presso l’Università di Roma Tor Vergata, tratterà il tema della sostenibilità degli equipaggiamenti individuali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che è stato introdotto applicando all’equipaggiamento individuale le norme generali sugli approvvigionamenti del previste dal PNRR

L’ultimo intervento, a cura dell’Ing. Eros Mannino, Dirigente Generale del Corpo Nazionale, riguarderà il contributo del Dipartimento nella trattazione delle domande di prevenzione incendi relative a progetti finanziati dal PNRR.

Le conclusioni saranno a cura del Sottosegretario di Stato all’Interno, Onorevole Emanuele Prisco.

Per partecipare è necessario inviare un messaggio all’indirizzo: relazioniesterne.isa@vigilfuoco.it