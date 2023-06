Incidente tra due camion e un’auto. Si ribalta autocisterna che trasporta Gpl: morto il conducente, due feriti

Spread the love

Tragico incidente intorno alle 12.50 di oggi, venerdì 23 giugno, in prossimità della caserma di Tauriano a Spilimbergo, in provincia di Pordenone, sulla strada provinciale 73. L’incidente, le cui cause sono al vaglio delle autorità competenti, ha coinvolto un’auto, un camion e un’autocisterna per il trasporto di GPL che si è rovesciata in un fossato a bordo carreggiata. Nella carambola è deceduto il conducente di un mezzo pesante, finito sotto il veicolo e rimasto incastrato.

