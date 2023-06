Cairo Montenotte, vigili del fuoco in lutto per la morte di Daniele Perrone

Spread the love

Non ce l’ha fatta Daniele Perrone, il vigile del fuoco di Giusvalla, in forza al Distaccamento di Cairo, soccorso dopo un improvviso malore sabato scorso. Aveva 54 anni. Durante il cambio turno del mattino, nella caserma di corso XXV Aprile, non vedendolo arrivare i colleghi si sono allarmati e l’hanno cercato, trovandolo riverso a terra. Immediati sono scattati i soccorsi, con l’automedica che effettuava un rendez vous con l’elisoccorso intanto atterrato al Vesima. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Giorni di attesa, con il cinquantaquattrenne che, inizialmente, sebbene privo di conoscenza, pareva rispondere in qualche modo alle cure. Purtroppo, mercoledì, il tragico epilogo.

Lo ricordano i colleghi: «Daniele aveva iniziato la carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale vigile ausiliario di leva, raggiungendo poi la qualifica di Vigile Coordinatore Esperto. Nel corso degli anni ha partecipato alle molte operazioni di soccorso alle popolazioni colpite da particolari eventi calamitosi, quali terremoti, alluvioni, ecc., avvenuti su tutto il territorio nazionale, nonché alle migliaia di interventi di soccorso accaduti nell’ambito provinciale e regionale. Nell’espletamento delle varie mansioni di vigile del fuoco, Daniele ha mostrato costantemente di possedere marcate qualità professionali e morali e per questo è stato stimato e benvoluto dai superiori e dai colleghi di ogni ordine e grado. Sempre piacevole essere in servizio con lui per la sua disponibilità e il suo carattere affabile e gioviale».

