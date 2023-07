Corpo di una persona trovato questa mattina in un’auto in fiamme ad Agliano

Spread the love

Non è ancora stato identificato il corpo della persona trovata questa mattina in un’auto in fiamme ad Agliano, in strada delle Fontane. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 5.40 per spegnere le fiamme che avevano avvolto una vettura e nel corso delle operazioni, all’interno dell’abitacolo, hanno rinvenuto il corpo. Sul posto anche i carabinieri e il mezzo di soccorso avanzato di Nizza Monferrato. Una delle ipotesi al momento al vaglio degli inquirenti è che possa essersi trattato di un gesto estremo. L’identificazione invece non sarebbe ancora certa, ma sempre secondo alcune indicazioni, si tratterebbe di un 43enne abitante in paese.

GAZZETTA D’ASTI