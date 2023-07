Raffiche di vento, boato nella notte: l’albero cade su una palazzina è sfonda il muro del salotto

Spread the love

TREVISO – L’albero cede sotto la tempesta e sfonda il muro del salotto. È ancora esterrefatto il trevigiano che abita al terzo piano della palazzina di via Feruglio, nel quartiere trevigiano di Santa Maria del Rovere, colpita da un pino del cortile. Era da poco passata l’1.30 quando la pianta, alta almeno 10 metri, si è schiantata addosso al condominio di tre piani in cui abitano sei famiglie. Ha letteralmente schiacciato due terrazzini affacciati su viale Brigata Treviso, bucato il muro all’ultimo piano e danneggiato parte del tetto. «Ero in salotto, avevo appena abbassato le tapparelle e all’improvviso ho sentito uno schianto fortissimo» racconta il residente, che ha visto aprirsi uno squarcio nel muro.

IL GAZZETTINO