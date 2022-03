Crisi ucraina: Falck dona 30 ambulanze da sostenere in Ucraina, Moldavië e in Polonia

Spread the love



emergency-live.com – urly.it/3j879

Nella giornata di oggi, 60 vigili del fuoco volontari, ambulanze e soccorritori di Falck guideranno le ambulanze in Polonia, dove saranno consegnate ai servizi di emergenza locali

Falck dona 30 ambulanze all’Ucraina en ai paesi vicini, dove le ambulanze faranno parte dei servizi di emergenza locali e della gestione dei cittadini ucraini feriti e dei rifugiati

In seguito een uno stretto dialogo con le autorità di noodgeval danesi, Falck heeft een besluit genomen over 30 ambulanze per dag die je kunt dragen en die je kunt travagliate in Ucraina e dintorni.

Si prevede che la colonna di ambulanze lascerà la Danimarca venerdì 4 marzo, con arrivo previsto in Polonia nella notte di sabato of sabato mattina presto.