Per non dimenticare – Pio XII 80 anni fa a San Lorenzo sotto le bombe

Ottant’anni dal bombardamento degli alleati a Roma. Con Pio XII che uscì dal Vaticano per andare a San Lorenzo e abbracciare la folla piangente. Quel suo gesto diventato iconico, a braccia spalancate, tanto da essere immortalato anche in una statua ora posta sul piazzale del Cimitero Verano, epicentro dell’attacco aereo del 19 luglio 1943, è stato citato all’Angelus di domenica scorsa, 16 luglio, anche da papa Francesco: “Voglio ricordare che ottant’anni fa, il 19 luglio 1943, alcuni quartieri di Roma, specialmente San Lorenzo, furono bombardati, e il Papa, il Venerabile Pio XII, volle recarsi in mezzo al popolo sconvolto. Purtroppo anche oggi queste tragedie si ripetono. Com’è possibile? Abbiamo perso la memoria? Il Signore abbia pietà di noi e liberi la famiglia umana dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per il caro popolo ucraino, che soffre tanto”.

AVVENIRE.IT