Vasto incendio al confine tra Italia e Francia

ANSA) – OLIVETTA SAN MICHELE, 27 LUG – Un incendio con quasi 3 chilometri di fronte è in atto da ieri sera in Val Roya, tra le frazioni di Torri e Varase, a Ventimiglia e Olivetta San Michele, sul confine tra Italia e Francia. Le fiamme si sono sviluppate sul crinale montuoso, in zona impervia e non raggiungibile dalle squadre di terra: ciò ha impedito l’intervento notturno.

Da questa mattina sul rogo sta operando un elicottero della Regione e sono in arrivo anche un Canadair italiano e, a quanto si apprende, anche l’unità aerea francese per intervenire nell’area di competenza territoriale. Sul posto squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile. (ANSA).