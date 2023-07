Spread the love

Un’uscita con il parapendio poco fortunata ha richiesto nel primo pomeriggio di oggi – sabato 29 luglio – l’arrivo dei Vigili del Fuoco di Cuneo, dei volontari di Dronero e della squadra Saf di Cuneo, chiamati ad intervenire in località Grangetta, nel comune di Roccabruna per prestare i primi soccorsi ad una persona rimasta impigliata in un albero con il suo parapendio, ad un’altezza di circa venti metri.

La persona è stata imbragata e fatta scendere in sicurezza, senza aver riportato ferite.

https://www.corrieredisaluzzo.it/nws/32932/2023/7/29/Valle%20Maira/Con-il-parapendio-impigliato-su-un-albero-