Si è spento Ferruccio Incerti Addio a una bandiera aquilotta

Quando giocava Ferruccio Incerti, lo Spezia era ad anni luce dalla serie A, eppure i suoi giocatori erano amati come se non di più di quelli di oggi. Scompare a 88 anni una delle bandiere più rappresentative dello Spezia di ogni epoca. Un predestinato, visto che nacque proprio al Picco, figlio del custode. Calciatore per destino, come i fratelli maggiori, Walter (nato nel 1921) e Riccardo (di tre anni più giovane) che all’armistizio dell’8 settembre 1943 non ebbero dubbi sullo schierarsi insieme nella Resistenza, morendo insieme nell’Appennino Reggiano alla fine di luglio del 1944, proprio nei giorni in cui i loro compagni di squadra, arruolati nei Vigili del Fuoco, conquistavano contro ogni pronostico lo scudetto di guerra sul Grande Torino.

