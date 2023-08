Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

15/08/23 ore 11:30 Luino (Va), viale Dante. Per cause in corso di accertamento una moto dopo il rifornimento in una stazione di servizio ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Luino con un’autopompa. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Per il conducente della due ruote sono state necessarie delle cure mediche, soccorso è stato trasportato in ospedale per ustioni.