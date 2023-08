Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Squadre dei vigili del fuoco per un totale di 15 unità, anche con team speleo proveniente dal Comando di Napoli, sono impegnate nel territorio di Corleto Monforte (SA), sui Monti degli Alburni, per il soccorso a una speleologa infortunata ad un arto inferiore nella grotta del Falco, a circa 130 metri di profondità.

Sul posto, per le complesse e delicate operazioni di recupero, anche squadre del Soccorso Alpino.

Estratta dai vigili del fuoco e dal Soccorso Alpino la speleologa infortunata ieri nella grotta del Falco, nel territorio di Corleto Monforte sui Monti degli Alburni.