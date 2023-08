Spread the love

Un incendio scoppiato nella notte ha distrutto una casa in via Carducci a Domagnano di San Marino dove è presente anche una falegnameria. Sul posto, insieme alle forze dell’ordine sammarinesi, sono intervenuti in forze anche i Vigili del Fuoco di Rimini. Le due persone che si trovavano all’interno dell’abitazione sono riuscite a mettersi in salvo.

NEWSRIMINI.IT