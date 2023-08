Quattro feriti, di cui due gravi, in un violento scontro frontale tra auto a Lavagno

Spread the love

Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, nell’incidente stradale avvenuto nella serata di giovedì nel territorio comunale di Lavagno.

Erano circa le ore 20 quando in via Rimembranza, la strada che dalla rotonda delle Quattro Strade porta a San Pietro, due auto si sono scontrate frontalmente, verosimilmente a causa dell’invasione della corsia opposta da parte di una delle due.

L’impatto tra i due veicoli è stato piuttosto violento. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, partiti dal distaccamento di Caldiero con un mezzo e 5 operatori, che si sono messi al lavoro per liberare dagli abitacolo dei mezzi due persone che erano rimaste incarcerate ed affidarle poi al personale del 118, arrivato sul luogo dell’incidente con tre ambulanze e un automedica: i quattro feriti, due dei quali gravi, sono stati poi condotti negli ospedali di Borgo Trento e San Bonifacio.

VERONASERA.IT