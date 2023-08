Intervento di squadra con operatori specializzati nel contrasto al rischio Nucleare Biologico Chimico e Radiologico

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 17.30 del 17 agosto presso la sala operativa dei Vigili del fuoco di Messina è pervenuta una segnalazione per la presenza un fusto contenente sostanze non identificate nella spiaggia del villaggio Torre Faro. Sul posto sono state fatte convergere immediatamente la squadra del distaccamento nord e una squadra con operatori specializzati nel contrasto al rischio Nucleare Biologico Chimico e Radiologico. Gli operatori VVF giunti sul posto hanno provveduto a delimitare l’area di rischio potenziale quindi hanno verificato con la strumentazione specifica, la eventuale presenza di sostanze nocive per l’uomo e/o l’ambiente. L’accertamento ha dato esito negativo, quindi il contenitore è stato rimosso ed è stata bonificata l’area.