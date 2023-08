Macerata, crolla parte del tetto di un edificio storico a Montecassiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO ūüĒ•

 I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 18.30 del 24 agosto in zona Porta San Giovanni, nel Comune di Montecassiano, per il crollo parziale del tetto di un edificio di valenza storica, adiacente la porta d’ingresso della cittadina. La squadra di Macerata intervenuta con l’ausilio dell’autoscala ha operato per la verifica della stabilità ed alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si registrano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Locale.