VIGILI DEL FUOCO 🔥

Una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Novara, alle 10.30 del 13 settembre, è intervenuta in località Sillavengo, per l’incendio di un capannone adibito al deposito di rotoballe di fieno. Sono intervenuti in supporto la botte, uno scavatore e le squadre dei distaccamenti volontari di Romagnano e Oleggio con varie botti. Le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area sono durate per diverse ore.