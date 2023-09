Donna muore schiacciata dalla sua auto nel sud Sardegna

Spread the love

ANSA – Tragico incidente ieri intorno alle 19.30 sulla strada comunale tra Seulo o Villanova Tulo, nel sud Sardegna. Una 63enne di Seulo, Elena Murgia, che rientrava da Cagliari dove vive a Seulo, é stata travolta e schiacciata dalla sua auto che aveva parcheggiato per fermarsi a raccogliere fichi.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Tonara e Seulo intervenuti sul posto, la donna viaggiava con una passeggera che é rimasta in auto. Quando é scesa per raccogliere la frutta si é resa conto che la macchina, una Kia Picanto, si muoveva nella discesa e ha preso velocità. A quel punto si é spostata per cercare di salire sull’auto e fermarla, ma é stata travolta.

I militari stanno ora cercando di capire se la passeggera seduta in macchina abbia cercato di tirare il freno a mano o se, invece, ci sia stato un guasto meccanico. Sul posto anche i medici del 118. Per liberare il corpo da sotto il veicolo sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.