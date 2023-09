VIDEO – Schianti a catena, traffico in tilt

Spread the love

Un doppio incidente, nella mattinata di venerdì 29 settembre, ha paralizzato la viabilità tra Rovigo e Lendinara in viale Amendola. Sul posto vigili del fuoco, in forze, carabinieri e personale del Suem 118, sia con l’automedica che con l’ambulanza. Il primo incidente, per chi arrivava da Rovigo, si è verificato proprio all’incrocio con via Casalveghe, al termine del cavalcavia sull’autostrada. Si tratta della via che conduce a Concadirame. Un impatto violento tra due auto, che, per fortuna, non ha provocato feriti gravi. Pesanti, invece, le ripercussioni per il traffico.

