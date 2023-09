Spread the love

Momenti di panico questa mattina, venerdì 29 settembre, ad Arco, in via Strappazzocche, a causa di un incidente stradale in cui è stato coinvolto un bambino di 3 anni.

La dinamica e gli accertamenti del sinistro avvenuto alle 8:31 sono ancora in corso. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e l’ambulanza.

Il bambino è stato porto d’urgenza con l’elicottero di soccorso al Santa Chiara di Trento, ricoverato in codice rosso.

