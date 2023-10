Interventi del 26 ottobre sul territorio bergamasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno e i SAF della centrale di Bergamo intervengono per un soccorso a persona ad Almenno San Bartolomeo in via Carobais intorno alle 15:45. Una donna è uscita fuori strada con la sua bicicletta (mountain bike) sfondando una rete di recinzione ed è finita sui rovi a circa 4 metri dalla strada. I VVF l’hanno raggiunta e soccorsa riportandola sul sedime stradale e l’hanno affidata alle cure mediche. Sul posto anche la Croce Azzurra, Autoinfermieristica di Ponte San Pietro e i CarabinierI

I Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e i SAF della centrale di Bergamo intervengono per un soccorso a persona a San Pellegrino località Spettino intorno alle 10:49. Una donna è caduta in una scarpata, circa 5 metri, ed è stata recuperata e trasportata dai vigili del fuoco e affidata alle cure mediche dell’elisoccorso del 118.

I Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio e Madone intervengono per un incendio tetto a Osio sotto in via Luigi Einaudi intorno alle 00:00. I VVF spente le fiamme ha no messo in sicurezza e bonificato l’area compromessa.