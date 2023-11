Ai miei colleghi

Spread the love

CLAUDIO SANTUCCI – Pubblicato sul FARO n: 125

Spesso alla fine di un gran bell’intervento ti dimentichi anche di ringraziarli questi Ragazzi, lo dai per scontato, ma pensandoci scontato non è. Potrei scrivere tantissimi Nomi di colleghi che sono passati e andati via, chi dopo tanti anni chi dopo poco tempo, anche se non per scelta propria, quelli che ci sono da anni e quelli che sono arrivati da poco … la faccio breve. Grazie a Tutti voi della 10A!, se fossimo in un passato medioevale, sareste tutti i miei Compagni di una tavola rotonda! Qui nei nostri giorni siete e sarete sempre i miei compagni della 10A! una Gran Bella Famiglia!!! Ubi Dolor Ibi Vigiles.