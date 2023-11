VIDEO – Undici persone muoiono nella caduta di un ascensore in una miniera di platino sudafricana

Spread the love

Undici persone sono morte in una miniera di platino a circa 150 chilometri dalla città sudafricana di Johannesburg, quando un ascensore con a bordo degli operai è crollato, secondo quanto ha riferito in una nota la società proprietaria, come riporta la stampa locale.

«Ottantasei dipendenti erano nell’ascensore, 11 sono morti e tutti gli altri sono stati trasferiti in ospedale», ha riferito un portavoce dell’Impala Platinum all’agenzia di stampa AFP, aggiungendo che ci sono anche feriti gravi.

In questa miniera profonda mille metri, a nord-ovest di Johannesburg, l’ascensore trasportava i minatori dalla base e si fermava durante la salita per «raccogliere i minatori alla fine del turno», ha raccontato all’AFP il portavoce dell’azienda Johan Theron.

