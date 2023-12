Spread the love

Mirko Olcelli era una figura di spicco nell’ambito sportivo, particolarmente riconosciuto come uno dei migliori talenti dello scialpinismo, non solo nella Valle, ma in tutta Italia. La sua passione per lo sport lo ha portato ad affermarsi come uno degli atleti più promettenti della disciplina.

Solo dieci giorni fa, Mirko aveva vestito i colori azzurri nella Coppa del Mondo giovanile di scialpinismo, tenutasi a Meribel, in Francia. Durante la sua partecipazione si è distinto per il grande impegno ed è diventato motivo di grande orgoglio per famigliari, amici e per tutti gli appassionati di sport della Provincia di Sondrio.

https://primalavaltellina.it/cronaca/scontro-frontale-a-valfurva-muore-mirko-lupo-olcelli/?utm_source=primalavaltellina.it&utm_medium=push&utm_campaign=notification