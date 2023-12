Incendio di un furgone e incendio di un’autovettura

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio intervengono per un incendio furgone a Cologno al Serio in via Crema intorno alle 11:28. I VVF spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine intervengono per un incendio autovettura in autostrada Milano-Brescia zona Osio Sopra nel parcheggio dell’autogrill intorno alle 13:15. Spente le fiamme i VVF hanno bonificato l’area compromessa